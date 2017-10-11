11.10.2017 | 15:39

В четверг, 12 октября, в ритуальном зале Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко состоится прощание с Николаем Андреевичем Степановым, который с декабря 1991 года по апрель 2008-го работал заместителем главы администрации Ленинского района г. Пензы.

Николай Андреевич скончался на 68-м году жизни после продолжительной болезни во вторник, 10 октября.

Прощание пройдет в ритуальном зале с 12:00 до 13:00.

Николай Андреевич Степанов родился в Пензе 13 августа 1950 года. В 1973-м окончил Пензенский политехнический институт.

С 1968 года по 1975-й он трудился на заводе «Электроавтомат», затем был секретарем Ленинского РК ВЛКСМ г. Пензы и первым заместителем председателя исполкома Ленинского района.

С декабря 1991 года Николай Андреевич работал в администрация Ленинского района г. Пензы, где курировал вопросы отдела социальной защиты населения, благоустройства, коммунального хозяйства.

Николай Степанов награжден почетной грамотой губернатора Пензенской области, почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области, почетными грамотами главы города Пензы и совета Федерации профсоюзов Пензенской области.