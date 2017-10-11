Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 окт 2017|15:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  68.50  |  $  57.92
 

Общество | С Привокзальной площади в Пензе исчезнут торговые павильоны

11.10.2017|15:02
Печать

Из-за предстоящей реконструкции Привокзальной площади у станции Пенза-I городская администрация расторгает договоры с собственниками павильонов, расположенных на этой территории.

Однако не все владельцы согласились вернуть муниципальные земельные участки в добровольном порядке, поэтому мэрия обратилась в суд. Было рассмотрено уже 37 дел, 8 исков о принудительном возврате участков удовлетворены.

В среду, 11 октября, два предпринимателя, разместивших нестационарные торговые объекты на площади, обратились за помощью к заместителю главы администрации Пензы Андрею Шевченко.

Бизнесменов интересовала процедура оформления земельного участка в собственность с целью возведения капитального строения - магазина.

«Андрей Шевченко подробно разъяснил процедуру оформления участка и строительства торговых объектов в рамках законодательства, а также процедуру участия в аукционах на право размещения нестационарных торговых объектов», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

0
0
0
0
 
Гость|11.10.2017 15:31|

penzainform.ru писал(a):

а также процедуру участия в аукционах на право размещения нестационарных торговых объектов
прэлэстно! прэлэстно! одни ларечки сменятся на другие.

кое кому кое кто кое что занес...

Гость|11.10.2017 15:43|

Эх позорище кому эти ларёчки помешали???????

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!