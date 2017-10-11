11.10.2017 | 15:02

Из-за предстоящей реконструкции Привокзальной площади у станции Пенза-I городская администрация расторгает договоры с собственниками павильонов, расположенных на этой территории.

Однако не все владельцы согласились вернуть муниципальные земельные участки в добровольном порядке, поэтому мэрия обратилась в суд. Было рассмотрено уже 37 дел, 8 исков о принудительном возврате участков удовлетворены.

В среду, 11 октября, два предпринимателя, разместивших нестационарные торговые объекты на площади, обратились за помощью к заместителю главы администрации Пензы Андрею Шевченко.

Бизнесменов интересовала процедура оформления земельного участка в собственность с целью возведения капитального строения - магазина.

«Андрей Шевченко подробно разъяснил процедуру оформления участка и строительства торговых объектов в рамках законодательства, а также процедуру участия в аукционах на право размещения нестационарных торговых объектов», - сообщили в пресс-службе городской администрации.