11.10.2017 | 14:20

Арбитражный суд Поволжского округа взыскал с ООО «Инвест-Евро-Пенза» (торгово-развлекательный комплекс «Коллаж») 93 миллиона рублей задолженности по арендной плате в пользу администрации Пензы. Соответствующее постановление было вынесено во вторник, 10 октября.

«В оставшейся части (порядка 9 млн руб.) дело передано на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию с целью уточнения размера ставок рефинансирования, подлежащих применению в расчете арендной платы», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В октябре 2015 года выяснилось, что ООО «Инвест-Евро-Пенза» платит аренду за земельный участок, расположенный под ТРК «Коллаж», не в соответствии с его фактическим использованием, а по ставке, предусмотренной под строительство объекта.

В январе 2016-го Управление муниципального имущества администрации г. Пензы обратилось в Арбитражный суд Пензенской области. Точка в споре была поставлена только сейчас.