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Общество | С ООО «Инвест-Евро-Пенза» взыскали 93 млн рублей за землю под «Коллажем»

11.10.2017|14:20
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Арбитражный суд Поволжского округа взыскал с ООО «Инвест-Евро-Пенза» (торгово-развлекательный комплекс «Коллаж») 93 миллиона рублей задолженности по арендной плате в пользу администрации Пензы. Соответствующее постановление было вынесено во вторник, 10 октября.

«В оставшейся части (порядка 9 млн руб.) дело передано на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию с целью уточнения размера ставок рефинансирования, подлежащих применению в расчете арендной платы», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В октябре 2015 года выяснилось, что ООО «Инвест-Евро-Пенза» платит аренду за земельный участок, расположенный под ТРК «Коллаж», не в соответствии с его фактическим использованием, а по ставке, предусмотренной под строительство объекта.

В январе 2016-го Управление муниципального имущества администрации г. Пензы обратилось в Арбитражный суд Пензенской области. Точка в споре была поставлена только сейчас.

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Гость|11.10.2017 14:52|

А сколько других торговых центров, автостоянок, платных парковок, магазинов и прочих заведений пользуются бесплатно муниципальной землицей? Вот где реальные источники извлечения дохода в муниципальную казну? И не надо будет ГАИшникам сидеть в проливные дожди " в засаде" и отлавливать нарушителей ПДД для пополнения бюджета. Денег сразу хватит и на новые мосты, и на набережную, и на другие социально значимые объекты.

Гость|11.10.2017 15:11|

Как вообще такое возможно: бесплатно пользоваться землей, расположенной под коммерческими объектами? Граждане должны платить земельный налог, а юридические лица -нет? Вот где коррупция...

Гость|11.10.2017 15:16|

И все вы знаете.Умники!!!

Гость|11.10.2017 15:16|

Гость писал(a):

Как вообще такое возможно: бесплатно пользоваться землей, расположенной под коммерческими объектами? Граждане должны платить земельный налог, а юридические лица -нет? Вот где коррупция...
А земли там немеряно, одна автостоянка чего стоит. Соседний Леруа тоже наверняка не доплачивает

Гость|11.10.2017 15:38|

Откуда у них деньги?

Имя: Гость
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