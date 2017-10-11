11.10.2017 | 15:48

Проект по реставрации спортивной площадки в Олимпийском парке родился случайно. Группа молодых пензенцев прогуливалась по дорожкам и обратила внимание на этот заброшенный уголок и нескольких ребят, гоняющих мяч среди опавших листьев. Детей здесь могло бы быть гораздо больше.

«Что они там дома - компьютер! Тухлые вещи на самом деле, неразвивающие. Почему бы не отреставрировать эту площадку, ведь когда-то она была ого-го», - отметил участник проекта Владимир Генералов.

Первое, что сделали активисты, - это придумали имя проекту: «Здоровая семья - здоровая нация». Потом сняли ролик.

«Я работаю учителем, дети всегда на глазах и всегда с телефоном. Но что мы сделали, чтобы они выбрали спорт, здоровье, чтобы они занялись чем-то стоящим?» - задала риторический вопрос участница проекта Валерия Титор.

«Мы ограничены во времени: открытие запланировано на 25 ноября, то есть рамки довольно жесткие. Кроме того, 2 декабря планируется праздник, в котором будут участвовать не меньше 100 семей», - рассказал участник проекта Вячеслав Меркулов.

Начало доброму делу положено, осталось довести его до успешного финала. И тогда ребята из Заводского района получат спортивную площадку, возрожденную силами активистов.