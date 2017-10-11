11.10.2017 | 17:02

В четверг, 12 октября, на Набережной реки Суры в Пензе пройдет всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». В его рамках также будет проводиться экологический субботник.

Мероприятия проводятся для улучшения экологического состояния региона и привлечения внимания общественности к проблеме загрязнения окружающей среды.

«Впервые фестиваль «Вместе ярче» прошел в 2016 году в виде масштабного праздника на центральных площадях в более чем 60 областных центрах и крупных городах России», - сообщил руководитель пресс-службы Дома молодежи Олег Машин.

Начало мероприятия намечено на 14:00. Участников ждут у Моста дружбы.