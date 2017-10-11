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Общество | Не оплативший штрафы никольчанин отработает 40 часов на благо города

11.10.2017|10:28
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27-летнего жителя Никольска привлекут к обязательным работам по благоустройству города за неуплату двух штрафов в размере 500 и 800 рублей.

Денежные взыскания на мужчину наложили за нарушение правил дорожного движения, однако он не спешил платить.

В отношении должника возбудили дело об административном правонарушении. Рассмотрев его, мировой судья назначил никольчанину наказание в виде 20 часов обязательных работ за каждый штраф.

«Отбывать наказание должник будет с пользой для Никольска. Он будет привлечен на работы по благоустройству города. При этом обязательные работы не освободят его от уплаты долга», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном УФССП РФ.

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