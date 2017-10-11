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Общество | Мэр Пензы поручил ускорить темп работ на стадионе «Зенит»

11.10.2017|12:44
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Количество рабочих на вновь возводимом административно-хозяйственном корпусе на стадионе «Зенит» удвоят. Соответствующее поручение подрядчику - МУП «Пензгорстройзаказчик» - дал мэр Пензы Виктор Кувайцев в среду, 11 октября.

«Глава администрации города также распорядился в ходе работ по благоустройству прилегающих территорий уделить особое внимание ремонту и восстановлению, где это необходимо, ограждения объекта по периметру», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Еще одно поручение Виктор Кувайцев дал руководителям жилищно-коммунальной отрасли города. По его мнению, нужно ускорить работы по благоустройству прилегающих к стадиону территорий.

«Сейчас нужно активизировать работы по ремонту фасадов жилых домов и приведению в надлежащий вид офисных зданий, ограждений и газонов, расположенных по пути следования к стадиону. Сроки поджимают. Мы должны успеть в срок», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

По контракту с МУП «Пензгорстройзаказчик» строительно-монтажные работы на стадионе «Зенит» должны быть завершены до 31 декабря 2017 года. На эти цели направлено 219 764 390 рублей.

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Гость|11.10.2017 12:54|

penzainform.ru писал(a):

в ходе работ по благоустройству прилегающих территорий уделить особое внимание ремонту и восстановлению, где это необходимо,
Подрядная организация должна работать по договору, в котором четко расписаны проводимые работы, а не где это необходимо. Короче как всегда...

Гость|11.10.2017 13:09|

penzainform.ru писал(a):

«Пензгорстройзаказчик»
щяс)

Гость|11.10.2017 13:18|

Люди из тех домов, бейте свои старые окна. Пусть администрация вам новые пластиковые вставит.

Гость|11.10.2017 14:17|

а мэр не может поручить достроить дома на тернопольской быстрее?

просрочка год всего правда.

это конечно не "Измайловский"

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