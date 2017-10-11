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Общество | ГИБДД проверит на безопасность автобусы в Пензе и области

11.10.2017|13:41
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В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую акцию «Автобус».

Мероприятие организовано для предупреждения аварийности на пассажирском транспорте. В текущем году по вине водителей автобусов и маршруток на дорогах региона произошло 64 ДТП, в которых погибли 2 человека и 97 получили ранения.

«Нарушение правил дорожного движения, несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров на автобусах, имеющих технические неисправности, при наличии которых их эксплуатация запрещена, внесение незарегистрированных изменений в конструкцию автобусов являются одними из основных причин высокой тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Акция будет продолжаться до 18 октября.

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