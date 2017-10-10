10.10.2017 | 11:13

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о создании в регионе сил гражданской обороны и поддержании их в постоянной готовности к действиям.

В документе уточняется, что к силам гражданской обороны относятся подразделения противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования, а также нештатные формирования, создаваемые органами местного самоуправления.

Здесь же опубликован утвержденный перечень сил гражданской обороны, создаваемых исполнительными органами государственной власти Пензенской области, с обозначением круга их задач.

Так, региональный минсельхоз при чрезвычайной ситуации будет отвечать за продовольственное снабжение и защиту растений; минпром - за перевозку грузов, населения, вещевое снабжение и подвоз воды; минстрой - за ремонт дорог и мостов.

В задачи минкульта будет входить защита и эвакуация культурных ценностей, минлесхоза - тушение лесных пожаров, минобра - проведение погрузочно-разгрузочных работ.