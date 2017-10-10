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Общество | В Пензенской области к здоровому образу жизни приобщат глав районов

10.10.2017|13:50
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Во вторник, 17 октября, в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова главам муниципальных образований региона расскажут об основных аспектах здоровой жизни. Подобный семинар для них будет проведен впервые.

Организаторы считают, что занятия повысят уровень знаний тех, кто принимает решения по эффективности оздоровления жителей области. Тема встречи обозначена как «Основы формирования здорового образа жизни. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний».

«Оздоровление населения и обучение правильному поведению для сохранения и укрепления здоровья каждого отдельно взятого человека и населения страны в целом является актуальной задачей не только системы здравоохранения, но и других структур», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В день семинара участники и посетители библиотеки смогут пройти обследование на выявление хронических заболеваний. Специалисты определят артериальное давление, индекс массы тела, уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также проконсультируют желающих.

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Гость|10.10.2017 14:22|

о каком здоровье могет идти речь

кушай пальму

пей пальму

Гость|10.10.2017 14:37|

Гость писал(a):

10.10.2017 14:22|

о каком здоровье могет идти речь

кушай пальму

пей пальму

МОЛКОМ использует широко пальмовое масло.

Гость|10.10.2017 15:03|

Гость писал(a):

о каком здоровье могет идти речь

кушай пальму

пей пальму

убейся в пальму !

Мотовилов (гость)|10.10.2017 15:20|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
10.10.2017 14:22|

о каком здоровье могет идти речь

кушай пальму

пей пальму

МОЛКОМ использует широко пальмовое масло.
Давно уже ушёл от лжемолочки и лжемяса. И вам советую. Хотя и не глова.

Имя: Гость
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