10.10.2017 | 13:50

Во вторник, 17 октября, в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова главам муниципальных образований региона расскажут об основных аспектах здоровой жизни. Подобный семинар для них будет проведен впервые.

Организаторы считают, что занятия повысят уровень знаний тех, кто принимает решения по эффективности оздоровления жителей области. Тема встречи обозначена как «Основы формирования здорового образа жизни. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний».

«Оздоровление населения и обучение правильному поведению для сохранения и укрепления здоровья каждого отдельно взятого человека и населения страны в целом является актуальной задачей не только системы здравоохранения, но и других структур», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В день семинара участники и посетители библиотеки смогут пройти обследование на выявление хронических заболеваний. Специалисты определят артериальное давление, индекс массы тела, уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также проконсультируют желающих.