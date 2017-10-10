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Общество | В Пензенской области главам районных администраций измерят давление и вес

10.10.2017|13:50
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Во вторник, 17 октября, в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова главам администраций городских округов и муниципальных образований Пензенской области расскажут об основных аспектах здорового образа жизни.

Подобный семинар для чиновников будет проведен впервые. Его тема обозначена как «Основы формирования здорового образа жизни. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний».

Участникам мероприятия, а также всем посетителям библиотеки предоставят возможность пройти обследование на выявление факторов риска развития хронических заболеваний. Специалисты определят артериальное давление чиновников, индекс массы тела, уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе и дадут консультации желающим.

«Оздоровление населения и обучение правильному поведению для сохранения и укрепления здоровья каждого отдельно взятого человека и населения страны в целом является актуальной задачей не только системы здравоохранения, но и других структур», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Гость|10.10.2017 14:22|

о каком здоровье могет идти речь

кушай пальму

пей пальму

Гость|10.10.2017 14:37|

Гость писал(a):

10.10.2017 14:22|

о каком здоровье могет идти речь

кушай пальму

пей пальму

МОЛКОМ использует широко пальмовое масло.

Гость|10.10.2017 15:03|

Гость писал(a):

о каком здоровье могет идти речь

кушай пальму

пей пальму

убейся в пальму !

Мотовилов (гость)|10.10.2017 15:20|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
10.10.2017 14:22|

о каком здоровье могет идти речь

кушай пальму

пей пальму

МОЛКОМ использует широко пальмовое масло.
Давно уже ушёл от лжемолочки и лжемяса. И вам советую. Хотя и не глова.

Гость|10.10.2017 16:29|

penzainform.ru писал(a):

угарного газа в выдыхаемом воздухе
проверят только на угарный газ?

Гость|10.10.2017 16:35|

Для того чтобы быть здоровым , нужно начинать с производителей продукции ,которую кушает население не только нашего города,но и всей России.Задумайтесь, сколько на прилавках видов колбасы, сыров, мяса и.т.д. сейчас и сколько было 70х-80х и раньше годах.Какая раньше колбаса была ,ее можно было жарить, а сейчас нет. На тонну производимой колбасы 10 кг. мяса , остальное добавки....Можно бесконечно приводить примеры...Думайте господа:

Гость|10.10.2017 16:38|

Гость писал(a):

На тонну производимой колбасы 10 кг. мяса , остальное добавки
Так это хорошо, более здоровая пища получается. Также желательно больше пальмового масла применять, витаминами обогащать рацион.

Гость|10.10.2017 16:50|

Потом опять репортаж об автомобилях на газоне,если со всей области в библиотеку приедут.

Гость|10.10.2017 16:54|
Гость|10.10.2017 16:55|

В конце 80-х колбасу уже производили неизвестно из чего.

Уходили в поход в Вазерское лесничество на неделю,за ужином уронили кусок колбасы со стола на землю.Не стали выбрасывать,а положили на пенёк поодаль.За неделю колбаса позеленела,расползлась,но не протухла.Самое забавное,что ни одно животное или насекомое даже близко к ней не подходили.Как к индюшачьим головам местного производства.

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