10.10.2017 | 13:50

Во вторник, 17 октября, в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова главам администраций городских округов и муниципальных образований Пензенской области расскажут об основных аспектах здорового образа жизни.

Подобный семинар для чиновников будет проведен впервые. Его тема обозначена как «Основы формирования здорового образа жизни. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний».

Участникам мероприятия, а также всем посетителям библиотеки предоставят возможность пройти обследование на выявление факторов риска развития хронических заболеваний. Специалисты определят артериальное давление чиновников, индекс массы тела, уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе и дадут консультации желающим.

«Оздоровление населения и обучение правильному поведению для сохранения и укрепления здоровья каждого отдельно взятого человека и населения страны в целом является актуальной задачей не только системы здравоохранения, но и других структур», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.