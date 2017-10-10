10.10.2017 | 09:16

В Пензе теплоноситель поставляется ко всем жилым объектам. Об этом сообщил представитель ПАО «Т Плюс» Дмитрий Шелехов на совещании в мэрии в понедельник, 9 октября.

Сейчас идет регулировка параметров на сетях, отладка давления на проблемных участках и ликвидация случившихся порывов.

«Проведена большая работа по запуску тепла, теперь, чтобы успешно завершить начальный этап отопительного сезона, необходимо восстановить благоустройство после разрытий на достойном уровне», - поставил задачу мэр Пензы Виктор Кувайцев.

В городе насчитывается 149 объектов, где не наведен порядок после разрытий. До конца текущей недели ресурсоснабжающие предприятия должны сделать так, чтобы не осталось ни одного.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время будет проведен анализ работы предприятий и лиц, ответственных за подачу тепла. «Поблагодарим всех, кто добросовестно трудился, обозначим и тех, кому следует подтянуться», - пояснил Виктор Кувайцев.