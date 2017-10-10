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Общество | В Пензе восстановят благоустройство после разрытий на 149 объектах

10.10.2017|09:16
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В Пензе теплоноситель поставляется ко всем жилым объектам. Об этом сообщил представитель ПАО «Т Плюс» Дмитрий Шелехов на совещании в мэрии в понедельник, 9 октября.

Сейчас идет регулировка параметров на сетях, отладка давления на проблемных участках и ликвидация случившихся порывов.

«Проведена большая работа по запуску тепла, теперь, чтобы успешно завершить начальный этап отопительного сезона, необходимо восстановить благоустройство после разрытий на достойном уровне», - поставил задачу мэр Пензы Виктор Кувайцев.

В городе насчитывается 149 объектов, где не наведен порядок после разрытий. До конца текущей недели ресурсоснабжающие предприятия должны сделать так, чтобы не осталось ни одного.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время будет проведен анализ работы предприятий и лиц, ответственных за подачу тепла. «Поблагодарим всех, кто добросовестно трудился, обозначим и тех, кому следует подтянуться», - пояснил Виктор Кувайцев.

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Гость|10.10.2017 09:33|

порывы, вскрышные, разрытий...

ну зачем профессионально деформированные термины тащить в жизнь.

Гость|10.10.2017 10:07|

в целом понятно и ладно. не всегда можно заменить такие слова на более литературные термины

Гость|10.10.2017 10:37|

Восстановят... когда рак на грре свистнет.

Имя: Гость
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