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Общество | В Пензе спасатели предотвратили пожар в квартире с включенной плитой

10.10.2017|12:28
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В понедельник, 9 октября, в 16:00 в Пензенский пожарно-спасательный центр обратилась женщина, проживающая на улице Луначарского. Она рассказала, что, когда вышла на лестничную площадку, в ее квартире захлопнулась входная дверь.

Ключей при себе у пострадавшей не было, и самостоятельно попасть домой она не могла. При этом на кухне осталась включенной газовая плита, на которой женщина готовила еду.

Спасатели оперативно прибыли по адресу.

«В присутствии хозяйки квартиры с помощью слесарного инструмента они открыли входную дверь, обеспечив доступ внутрь и тем самым предотвратив возгорание», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

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