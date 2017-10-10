10.10.2017 | 12:28

В понедельник, 9 октября, в 16:00 в Пензенский пожарно-спасательный центр обратилась женщина, проживающая на улице Луначарского. Она рассказала, что, когда вышла на лестничную площадку, в ее квартире захлопнулась входная дверь.

Ключей при себе у пострадавшей не было, и самостоятельно попасть домой она не могла. При этом на кухне осталась включенной газовая плита, на которой женщина готовила еду.

Спасатели оперативно прибыли по адресу.

«В присутствии хозяйки квартиры с помощью слесарного инструмента они открыли входную дверь, обеспечив доступ внутрь и тем самым предотвратив возгорание», - сообщили в пожарно-спасательном центре.