10.10.2017 | 15:53

В Белинском районе заведующую детского сада № 1 привлекли к ответственности за несвоевременное информирование родителей об изменении режима работы филиала, расположенного в селе Сулак.

С 1 июня из-за небольшого количества детей дошкольное заведение перешло на режим группы с кратковременным пребыванием. Это было прописано в соответствующем приказе, подписанном руководителем детского сада.

Однако родители воспитанников узнали о новшестве лишь после его фактического введения. В договорах об оказании услуг изменения прописаны не были.

По обращению жительницы Белинского района прокуратура организовала проверку. «По результатам прокуратурой района в адрес начальника отдела образования администрации Белинского района внесено представление», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Представление рассмотрели и привлекли заведующую детским садом к дисциплинарной ответственности. Приказ об изменении режима работы был отменен.