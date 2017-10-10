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Общество | У жителя Каменского района списали со счета 119 тысяч в пользу ребенка

10.10.2017|12:50
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В Каменском районе отец 14-летнего ребенка, не выплачивавший алименты два года, задолжал 119 тысяч рублей.

Из-за неуплаты средств на содержание собственного чада в отношении 40-летнего мужчины было начато исполнительное производство.

«Должник не собирался расставаться со своими деньгами, на вызовы не являлся, от пристава скрылся в другую область. Родители, проживающие в Каменке, также скрывали его местонахождение, на контакт не шли», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УФССП России.

Тогда приставы, выяснив, что у гражданина есть деньги в банке, наложили арест на его счет и списали всю сумму долга.

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