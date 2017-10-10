10.10.2017 | 17:10

В Пензенской области пассажиры пригородных поездов смогут провозить велосипеды бесплатно, без оформления документа на багаж.

Данная акция была продлена АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» до 31 октября по многочисленным просьбам.

«Акция предоставляет пассажирам возможность дополнить поездку альтернативным и экологичным видом транспорта», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.