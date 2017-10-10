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Общество | Пензенцы смогут бесплатно перевозить велосипеды в пригородных поездах

10.10.2017|17:10
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В Пензенской области пассажиры пригородных поездов смогут провозить велосипеды бесплатно, без оформления документа на багаж.

Данная акция была продлена АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» до 31 октября по многочисленным просьбам.

«Акция предоставляет пассажирам возможность дополнить поездку альтернативным и экологичным видом транспорта», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.

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Гость|10.10.2017 17:13|

Ура! А сколько великов можно провозить?

Гость|10.10.2017 17:37|

Своевременно. Очень своевременно.А еще можно разрешить лыжи и санки перевозить бесплатно. Также до 31-го октября!

Гость|10.10.2017 17:55|

Гость писал(a):

Своевременно. Очень своевременно.А еще можно разрешить лыжи и санки перевозить бесплатно. Также до 31-го октября!
щедрость ржд не знает границ

Имя: Гость
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