10.10.2017 | 16:13

На круглом столе «Профессиональный рост педагога - основа качественного образования» обсудили повышение уровня мастерства учителей. В Губернаторский дом пригласили лучших преподавателей региона, среди которых была участница всероссийского конкурса.

«В школе постоянно появляется что-то новое, изменяется учебная программа. К ребенку предъявляются новые требования. С каждым годом он должен все больше и больше усваивать информации, давать результаты все выше и выше, поэтому требования к педагогу не могут не меняться. Современный педагог просто не имеет права стоять на месте», - подчеркнула учитель русского языка и литературы мокшанской средней школы Анна Макарова.

Губернатор Иван Белозерцев предложил устроить преподавателям-предметникам своеобразные экзамены - по примеру ЕГЭ - и посмотреть, смогут ли они пройти испытания и получить высший балл. Причем отвести им на это от 30 до 50 минут.

«И чтобы учителям, которые приезжают на эти занятия, было комфортно. Давайте мы с вами обсудим, мы могли бы организовать как пилотный проект, посмотреть, что у нас с вами получится», - уточнил Иван Белозерцев.

А убедиться в том, что пензенские учителя повышают свою квалификацию, можно было во время шести различных конкурсов профмастерства, которые прошли в 2017 году в области. Кстати, победители двух из этих творческих состязаний получили грантовую поддержку главы региона в размере 50 и 100 тысяч рублей.