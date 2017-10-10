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Общество | Иван Белозерцев предложил провести ЕГЭ для учителей-предметников

10.10.2017|16:13
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На круглом столе «Профессиональный рост педагога - основа качественного образования» обсудили повышение уровня мастерства учителей. В Губернаторский дом пригласили лучших преподавателей региона, среди которых была участница всероссийского конкурса.

«В школе постоянно появляется что-то новое, изменяется учебная программа. К ребенку предъявляются новые требования. С каждым годом он должен все больше и больше усваивать информации, давать результаты все выше и выше, поэтому требования к педагогу не могут не меняться. Современный педагог просто не имеет права стоять на месте», - подчеркнула учитель русского языка и литературы мокшанской средней школы Анна Макарова.

Губернатор Иван Белозерцев предложил устроить преподавателям-предметникам своеобразные экзамены - по примеру ЕГЭ - и посмотреть, смогут ли они пройти испытания и получить высший балл. Причем отвести им на это от 30 до 50 минут.

«И чтобы учителям, которые приезжают на эти занятия, было комфортно. Давайте мы с вами обсудим, мы могли бы организовать как пилотный проект, посмотреть, что у нас с вами получится», - уточнил Иван Белозерцев.

А убедиться в том, что пензенские учителя повышают свою квалификацию, можно было во время шести различных конкурсов профмастерства, которые прошли в 2017 году в области. Кстати, победители двух из этих творческих состязаний получили грантовую поддержку главы региона в размере 50 и 100 тысяч рублей.

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Гость|10.10.2017 18:45|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев предложил устроить преподавателям-предметникам своеобразные экзамены - по примеру ЕГЭ - и посмотреть, смогут ли они пройти испытания и получить высший балл.
Заодно устроить такой экзамен чиновникам, начиная с ....

Гость|10.10.2017 18:52|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев предложил устроить преподавателям-предметникам своеобразные экзамены - по примеру ЕГЭ - и посмотреть, смогут ли они пройти испытания и получить высший балл. Причем отвести им на это от 30 до 50 минут.
А это аттестация преподавателей, которую они проходят раз в 5 лет. Но губернатору никто об этом не сказал.

Гость|10.10.2017 18:55|

А почему не для чиновников ? В большей степени бездельники и на голову тугие ...

Гость|10.10.2017 19:07|

А с депутатами гордумы не хочет урок провести на знание математики и законов (да и с Ильиным тоже)? А то у них там все плохо с этим. И кактолько они миллионерами стали?

Гость|10.10.2017 19:10|

"И дать на выполнение заданий 30-50 минут". Чем бы дитя не тешилось.

Гость|10.10.2017 19:18|

Тех, кто называет себя пензенскими журналистами надо экзаменовать. Сколько будет НЕУДов?

Гость|10.10.2017 19:22|

Давайте и чинуш экзаменовать на предмет знаний своих обязанностей и умений работать в занимаемой должности! Губернатор должен начать с себя, показывая пример! Это новый формат! Гремим на всю Россию! Царь похвалит!!!

Гость|10.10.2017 19:26|

Давно пора

Гость|10.10.2017 19:28|

Гость писал(a):

А с депутатами гордумы не хочет урок провести на знание математики и законов (да и с Ильиным тоже)? А то у них там все плохо с этим. И кактолько они миллионерами стали?
У Ильина все хорошо с математикой - каша 5 см.

Гость|10.10.2017 19:29|

Гость писал(a):

"И дать на выполнение заданий 30-50 минут". Чем бы дитя не тешилось.

Верно. Иногда лучше жевать,чем говорить. И тем самым подрывать свой авторитет.

Гость|10.10.2017 19:29|

penzainform.ru писал(a):

устроить преподавателям-предметникам своеобразные экзамены - по примеру ЕГЭ
А еще "врачам" надо устроить, а то запишешься на прием, через месяц очередь подойдет, придешь и - непонятно, кто там в белом халате, фармпредставитель или похоронный агент.

Гость|10.10.2017 19:48|

непонятно, кто там в белом халате, фармпредставитель или похоронный агент

А тебе кто нужен?

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