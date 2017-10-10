10.10.2017 | 16:40

Около 1 300 жителей Пензенской области этой осенью будут направлены в вооруженные силы. Очередной призыв уже стартовал, и его главной особенностью станет небольшое сокращение количества молодых людей, отправляющихся на службу в армию. Это связано с тем, что общее число необходимых стране новобранцев уменьшилось на 50 тысяч за счет набора контрактников.

«В настоящее время в России действует смешанный принцип комплектования военнослужащих - по призыву и по контракту. Сокращение числа контрактников к числу призывников составляет больше половины по отношению к числу граждан, которые призываются на военную службу», - рассказал военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

Сурский край всегда отличался качеством призывников, многие из которых успели пройти подготовку в юнармии и ДОСААФ. Об этом сообщил военный комиссар Пензенской области на пресс-конференции, посвященной осеннему призыву.

Что же касается весенней кампании, то задача, поставленная перед регионом, была выполнена полностью. Один процент от общего количества российских новобранцев по традиции пришелся на нашу губернию.

«Срыва отправки команд со сборного пункта не было, что подчеркивает слаженную работу всех комиссариатов. Работали в едином ключе», - подчеркнул Павел Тугушев.

Самое большое количество новобранцев из Пензенской области, как правило, отправляются служить в Центральный военный округ, а в целом призывники из нашего региона разъезжаются почти по всем воинским частям - от Калининграда до Владивостока.