10.10.2017 | 17:07

Жеребьевка участниц конкурса красоты «Мисс мира ПГУ - 2017» прошла в спортивно-развлекательной форме. В 2016 году девушки состязались в умении кататься на роликах, на этот раз их поместили в еще более экстремальные условия, где им пригодились бы водительские навыки.

«Многие из девушек никогда не катались на картах, это, как и сам конкурс, должно стать чем-то новым, интересным», - подчеркнул проректор по международной деятельности ПГУ Сергей Васин.

После короткого инструктажа участницы несмело вышли на картодром. Несмотря на невысокую скорость, столкновений избежать не удалось.

Правила просты: порядковый номер выдается в соответствии с местом в турнирной таблице по итогам заезда. И у каждой участницы есть свои заветные числа. Например, Юлдуз Рахманкулова была уверена, что удача ей улыбнется под номером пять или семь.

«Я родилась в пятом месяце - в мае, а число семь мне просто нравится», - поделилась Юлдуз.

Всего в борьбу за престижный титул вступили 10 девушек из 9 стран мира. Впервые среди них красавица из Германии.

Несмотря на обширную географию, преодолевать языковой барьер участницам конкурса не пришлось. «Как правило, через год пребывания в нашем университете иностранные студенты уже сносно знают русский язык. Они могут объясняться, чтобы зрители могли их понять, а жюри - оценить», - отметил Сергей Васин.

Впереди у красавиц подготовка к финальному шоу, которое состоится 17 ноября - в Международный день студентов.