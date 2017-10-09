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Общество | В Пензенской области за три дня задержали 55 пьяных водителей

09.10.2017|16:40
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С 6 по 8 октября сотрудники Госавтоинспекции выявляли на дорогах Пензенской области нетрезвых водителей. В течение этого времени за пьяную езду задержали 55 жителей региона, причем о 12 из них сообщили горожане.

Задержанных в состоянии опьянения автолюбителей ждет штраф в размере 30 000 рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-72 или 02», - обратились в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России к жителям области.

Позвонив правоохранителям, необходимо назвать марку, цвет, номер машины (по возможности) и направление ее движения.

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Гость|09.10.2017 17:15|

Разыскиваются очевидцы аварии, произошедшей вечером 8 октября 2017 года на ул. Стасова.

Гость|09.10.2017 18:25|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг мужика кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

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