09.10.2017 | 16:40

С 6 по 8 октября сотрудники Госавтоинспекции выявляли на дорогах Пензенской области нетрезвых водителей. В течение этого времени за пьяную езду задержали 55 жителей региона, причем о 12 из них сообщили горожане.

Задержанных в состоянии опьянения автолюбителей ждет штраф в размере 30 000 рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-72 или 02», - обратились в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России к жителям области.

Позвонив правоохранителям, необходимо назвать марку, цвет, номер машины (по возможности) и направление ее движения.