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Общество | В Пензенской области утверждены нормативы затрат на ремонт дорог

09.10.2017|15:36
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В Пензенской области утверждены нормативы финансовых затрат и правила расчета размера бюджетных ассигнований на восстановление и капитальный ремонт дорог регионального или межмуниципального значения.

Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев в четверг, 5 октября.

Согласно документу, восстановление одного километра полотна обойдется казне в 4 млн 738 тысяч рублей, капитальный ремонт - в 12 млн 8 тысяч рублей.

При этом отмечается, что фактический размер затрат будет зависеть от конкретных климатических и дорожных условий, а также от имеющихся искусственных сооружений.

Особо оговариваются сроки последующей эксплуатации участков дорог: срок службы просто отремонтированных - пять лет, капитально отремонтированных - десять лет.

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Гость|09.10.2017 16:08|

А до этого момента ремонт дорог делали без ограничения стоимости 1 километра? Кто больше дал откат, того и дорога?

Гость|09.10.2017 16:10|

Интересно, а что со стоимостью ремонта дорог в Германии? Там и качество в разы лучше нашего, да и стоимость пониже

Гость|09.10.2017 16:13|

Еще бы технологию полностью соблюдали: все равно технологию нарушат, материалы привезут не те, да еще и по пути их растащат. Про откаты при проведении торгов и принятии результатов работ даже вспоминать не хочется. Китайцы научились делать в 3 раза быстрее, качественнее и дешевле наших

Гость|09.10.2017 16:17|

Интересно, а проведенный в этом году в Пензе ремонт дорог к какой категории относится (просто или капитально отремонтированных)? Сомневаюсь, что их хватит более чем на 5 лет: уже на следующий год все подрядчики станут банкротами, чтобы не исполнять гарантийных обязательств

Гость|09.10.2017 16:21|

Гость писал(a):

Интересно, а что со стоимостью ремонта дорог в Германии? Там и качество в разы лучше нашего, да и стоимость
Ты климат сравни и всё поймёшь.

Гость|09.10.2017 16:23|

penzainform.ru писал(a):

одного километра полотна
то есть без разницы 1 полоса или 6?

Гость|09.10.2017 16:24|

penzainform.ru писал(a):

размер затрат будет зависеть от конкретных климатических
У нас в области в разных районах климат настолько разнится что на это нужно делать поправку?

Гость|09.10.2017 16:26|

Гость писал(a):

У нас в области в разных районах климат настолько разнится что на это нужно делать поправку?
Да, существенно отличается.

Гость|09.10.2017 16:42|

Гость писал(a):

А до этого момента ремонт дорог делали без ограничения стоимости 1 километра? Кто больше дал откат, того и дорога?
именно, теперь осталось норматив отката ввести

Гость|09.10.2017 16:43|

Гость писал(a):

У нас в области в разных районах климат настолько разнится что на это нужно делать поправку?
От субтропиков до вечной мерзлоты Крайнего Севера... Что только не придумают, аж диву даешься

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