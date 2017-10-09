В Пензенской области утверждены нормативы финансовых затрат и правила расчета размера бюджетных ассигнований на восстановление и капитальный ремонт дорог регионального или межмуниципального значения.
Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев в четверг, 5 октября.
Согласно документу, восстановление одного километра полотна обойдется казне в 4 млн 738 тысяч рублей, капитальный ремонт - в 12 млн 8 тысяч рублей.
При этом отмечается, что фактический размер затрат будет зависеть от конкретных климатических и дорожных условий, а также от имеющихся искусственных сооружений.
Особо оговариваются сроки последующей эксплуатации участков дорог: срок службы просто отремонтированных - пять лет, капитально отремонтированных - десять лет.
А до этого момента ремонт дорог делали без ограничения стоимости 1 километра? Кто больше дал откат, того и дорога?