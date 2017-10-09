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Общество | В Пензенской области стали реже подделывать молочные и мясные продукты

09.10.2017|18:07
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В Пензенской области почти в два раза сократился оборот фальсифицированной мясной и молочной продукции. За первое полугодие 2017-го в этой сфере региональным управлением Роспотребнадзора зарегистрировано 19 нарушений, в то время как за аналогичный период 2016 года их было 39. Причем в число недобросовестных попали исключительно не местные компании.

«Чаще всего фигурировали производители из Саратовской области и в единичных случаях из Ульяновской, Волгоградской и Брянской областей», - сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова.

Эти данные озвучили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Всего в отношении пищевых товаров за полугодие специалисты Роспотребнадзора провели более 3,5 тысячи исследований. Из них неудовлетворительными оказались 135 проб.

«Нам везут с других регионов, договариваются. Приезжает муниципалитет, договариваются, чтобы толкнуть подешевле. И мы начинаем травить наше население. Работы у вас - непочатый край», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

В этом году из оборота пищевых продуктов изъято 157 партий общим весом около тонны. Губернатор призвал активизировать деятельность по выявлению фальсифицированной и недоброкачественной продукции.

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Гость|09.10.2017 20:27|

В Пензенской области стали реже подделывать молочные и мясные продукты

Раньше подделывали ?????

Травили нас???????

Где органы... пора ПРЕКРАТИТЬ беспорядок !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|09.10.2017 20:33|

Может стали реже проверять и чаще закрывать глаза на нарушения?

Гость|09.10.2017 21:00|

ну да. просто нет проверок, а лаборатория роспотребнадзора устала сумками жратву выносить!

Имя: Гость
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