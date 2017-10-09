09.10.2017 | 13:13

В 2017 году в Пензенской области еще 20 семей, имеющих пять и более детей, смогут улучшить жилищные условия. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил губернатор Иван Белозерцев в личном микроблоге.

По словам главы региона, по его поручению на эти цели в бюджет дополнительно заложено 10 миллионов рублей.

«С учетом ранее предусмотренных 16,5 млн рублей соцвыплаты в 500 тысяч рублей получат 53 многодетные семьи, нуждающиеся в таком виде поддержки», - написал Иван Белозерцев.

6 октября Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Пензенской области выделят еще 24 млн на ежемесячные денежные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

Средства направляются по той причине, что в регионе количество детей, в связи с рождением которых производится выплата, увеличилось по сравнению с прогнозными данными.