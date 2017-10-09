09.10.2017 | 15:00

В понедельник, 9 октября, в Пензенской области стартовал студенческий донорский марафон.

Первыми сдать кровь смогут учащиеся государственного университета архитектуры и строительства, на территории которого работает мобильный пункт. 13 октября эстафету примет Пензенский государственный технологический университет.

Как сообщили в региональном клиническом центре крови, в настоящее время донорское движение распространено во многих высших учебных заведениях региона. В них действуют волонтерские отряды, представители которых проводят разъяснительную работу и помогают службе крови в организации акций.

«Работа по привлечению молодых людей к донорскому и волонтерскому движению ведется сотрудниками Центра крови регулярно в школьных и студенческих коллективах в рамках проекта «Я бы в доноры пошел - пусть меня научат». И уже сейчас видны ее итоги: мы можем наблюдать значительное омоложение донорского контингента», - сообщила руководитель Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.