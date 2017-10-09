09.10.2017 | 13:57

Пензенский «Поиск-вездеход» стал победителем слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт!», который прошел с 5 по 8 октября в Уфе.

В составе пензенской команды выступали 25 человек: ученики школ, студентов вузов, колледжей и техникумов.

Поисковики соревновались в ориентировании и топографии, военной археологии, архивно-поисковой деятельности, первой медицинской помощи. По итогам всех испытаний пензенский отряд стал победителем, разделив 1-е место с Оренбургской областью.

«Поиск-Вездеход» г. Пензы становится лучшим отрядом ПФО уже в третий раз. В рамках первого слета в Кирове Пензенская область заняла 3-е место, в 2015 году в Саранске и в 2016-м в Пензе команда Пензенской области занимала 1-е место», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.