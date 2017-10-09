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Общество | Девушка-водитель ездила по Пензе в состоянии наркотического опьянения

09.10.2017|16:47
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Полицейские остановили автомобиль, которым управляла женщина в состоянии наркотического опьянения. Проходить медицинское освидетельствование она не пожелала.

«Смысл проходить освидетельствование, если все равно покажет. Я употребляла «скорость», - призналась она.

У автоледи изъяли белый порошок, экспертиза выявит, что на самом деле принимала девушка.

Еще несколько десятков машин отправили на спецстоянку. Всего сотрудниками ГИБДД в нетрезвом состоянии были задержаны 55 водителей.

«Хочется напомнить всем водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения действующим Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от 1,5 до 2 лет и штрафом в размере 30 000 рублей», - обратился к горожанам старший инспектор отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

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Гость|09.10.2017 18:35|

Это мая жена любка-плоскодон

Гость|09.10.2017 18:51|

Так девушка или женщина?

Гость|09.10.2017 18:58|

Это мая жена мать ее после кадировки на скорость села

Гость|09.10.2017 19:02|

А что стимуляторы снижают реакцию разве?

Гость|09.10.2017 19:04|

Стимуляторы снижают потенцию

Гость|09.10.2017 19:05|

У нас в стране тока так и ездить!

Гость|09.10.2017 19:08|

Павлик уже майора получил? Хм...

Гость|09.10.2017 19:36|

Гость писал(a):

Так девушка или женщина?
Это пидараска

Имя: Гость
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