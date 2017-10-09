09.10.2017 | 16:47

Полицейские остановили автомобиль, которым управляла женщина в состоянии наркотического опьянения. Проходить медицинское освидетельствование она не пожелала.

«Смысл проходить освидетельствование, если все равно покажет. Я употребляла «скорость», - призналась она.

У автоледи изъяли белый порошок, экспертиза выявит, что на самом деле принимала девушка.

Еще несколько десятков машин отправили на спецстоянку. Всего сотрудниками ГИБДД в нетрезвом состоянии были задержаны 55 водителей.

«Хочется напомнить всем водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения действующим Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от 1,5 до 2 лет и штрафом в размере 30 000 рублей», - обратился к горожанам старший инспектор отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.