09.10.2017 | 13:37

Областное отделение Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ приглашает пензенцев на День открытых дверей. Он состоится 14 октября.

«С 10:00 до 18:00 все желающие смогут побывать в здании на улице Кирова, 62, двери которого обычно закрыты для посетителей. Для того, чтобы принять участие в экскурсиях по зданию, необходимо записаться по телефону - (код) 63-90-39. При себе необходимо иметь паспорт», - сообщила ИА «ПензаИнформ» главный эксперт по взаимодействию с общественностью и СМИ отделения Галина Худякова.

В Банке России пензенцам расскажут об истории денег, покажут кассовую и счетную технику и разрешат проверить купюры на подлинность с помощью детектора банкнот.

«Все желающие также смогут прослушать лекции о грамотном финансовом поведении, проверить свои знания в викторине, разгадать ребусы и собрать «денежные» пазлы», - добавила Галина Худякова.