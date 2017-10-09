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Общество | Банк России приглашает пензенцев на экскурсию по местному отделению

09.10.2017|13:37
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Областное отделение Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ приглашает пензенцев на День открытых дверей. Он состоится 14 октября.

«С 10:00 до 18:00 все желающие смогут побывать в здании на улице Кирова, 62, двери которого обычно закрыты для посетителей. Для того, чтобы принять участие в экскурсиях по зданию, необходимо записаться по телефону - (код) 63-90-39. При себе необходимо иметь паспорт», - сообщила ИА «ПензаИнформ» главный эксперт по взаимодействию с общественностью и СМИ отделения Галина Худякова.

В Банке России пензенцам расскажут об истории денег, покажут кассовую и счетную технику и разрешат проверить купюры на подлинность с помощью детектора банкнот.

«Все желающие также смогут прослушать лекции о грамотном финансовом поведении, проверить свои знания в викторине, разгадать ребусы и собрать «денежные» пазлы», - добавила Галина Худякова.

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Гость|09.10.2017 13:53|

А после всех угостят хрустящими купюрами?

Гость|09.10.2017 14:11|

А денежный пазл можно будет забрать с собой ?

Гость|09.10.2017 14:11|

Что бы быдло посмотрело как воры пируют ?

Гость|09.10.2017 14:19|

Скажите ,а можно с ребёнком 13 лет.Мы бы с сыном пришли,интересно посмотреть.Ответьте пожалуйста.

Имя: Гость
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