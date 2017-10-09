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Общество | 20 волонтеров из Пензы отправились на всемирный фестиваль молодежи

09.10.2017|15:20
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20 пензенцев отправились в Сочи на ХIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в качестве волонтеров. В отряде - те, кто прошел отбор. Претендентов было несколько сотен человек.

«Я настроен работать 24 часа в сутки каждый день, потому что всего две недели: подготовка и работа. Мало, да», - отметил волонтер Владислав Тургенев.

Ребята помогут представителям иностранных делегаций ориентироваться в городе, станут сопровождать на мероприятия.

Дмитрий Журлов хорошо говорит на нескольких языках, молодой человек рад возможности попрактиковаться в разговорной речи.

«Приедут китайцы - я выучу приветствие на китайском, из Эфиопии - на эфиопском»,- отметил Дмитрий.

«Уверен, что вы справитесь со своей задачей. Пензенскую область будут вспоминать с благодарностью», - подчеркнул министр образования региона Александр Воронков.

Всемирные фестивали молодежи и студентов проводятся с 1947 года. В России это мероприятие проходит уже в третий раз: первое было в 1957-м, второе - в 1985-м и нынешнее - в 2017-м.

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