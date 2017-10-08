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Общество | В Пензе до сих пор не окончены ремонтные работы во дворах

08.10.2017|10:04
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Программа «Формирование современной городской среды» в Пензе выполнена на 90 процентов. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Андрей Гришин в субботу, 7 октября.

Завершены работы на 24 дворовых территориях. 8 октября эта цифра должна увеличиться до 27.

«В связи с погодными условиями не везде можно заниматься асфальтировкой, на двух объектах устанавливается бортовой камень», – доложил Андрей Гришин.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в настоящее время ремонт ведется на дворовых территориях на улице Ладожской, 3, 5, 7; Ульяновской, 50, 52, 54; Рахманинова, 32, 35, 36; Ново-Казанской, 2, 4, 6; Экспериментальной, 5, 6, 7, 7а и Медицинской/Дружбы.

«Неоднократно предупреждали подрядные организации о необходимости более интенсивного темпа работ, к тем компаниям, которые затягивают сроки, будем применять штрафные санкции», - распорядился глава администрации Виктор Кувайцев, изучив ситуацию.

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Гость|08.10.2017 10:15|

penzainform.ru писал(a):

«В связи с погодными условиями не везде можно заниматься асфальтировкой
у вас же новые технологии!

в -5 кладёте, а при +10 уже нельзя ?????

как вас понимать ?

Гость|08.10.2017 10:17|

penzainform.ru писал(a):

будем применять штрафные санкции», - распорядился глава администрации Виктор Кувайцев
Он в теме.К кому он будет,что-то там применять?Аукционы раздал трём конторам,вот они и не успевают.И бегают из угла в угол.

Они уже о следующем барыше думают,2018.

Гость|08.10.2017 10:19|

penzainform.ru писал(a):

к тем компаниям, которые затягивают сроки, будем применять штрафные санкции», - распорядился глава администрации Виктор Кувайцев, изучив ситуацию.
Пора от слов переходить к делу , ШТРАФОВАТЬ.

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