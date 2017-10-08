08.10.2017 | 10:04

Программа «Формирование современной городской среды» в Пензе выполнена на 90 процентов. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Андрей Гришин в субботу, 7 октября.

Завершены работы на 24 дворовых территориях. 8 октября эта цифра должна увеличиться до 27.

«В связи с погодными условиями не везде можно заниматься асфальтировкой, на двух объектах устанавливается бортовой камень», – доложил Андрей Гришин.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в настоящее время ремонт ведется на дворовых территориях на улице Ладожской, 3, 5, 7; Ульяновской, 50, 52, 54; Рахманинова, 32, 35, 36; Ново-Казанской, 2, 4, 6; Экспериментальной, 5, 6, 7, 7а и Медицинской/Дружбы.

«Неоднократно предупреждали подрядные организации о необходимости более интенсивного темпа работ, к тем компаниям, которые затягивают сроки, будем применять штрафные санкции», - распорядился глава администрации Виктор Кувайцев, изучив ситуацию.