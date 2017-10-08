В воскресенье, 8 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил строительную площадку в Заре, где будут возведены три многоквартирных дома на 150 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Подрядной организацией выступает МУП «Пензагорстройзаказчик». Все три объекта должны быть сданы в марте 2019 года.
«В рамках контракта предусмотрен комплекс работ по возведению трех многоквартирных домов, в том числе инженерные изыскания и разработка проектной документации», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Документация уже разработана и получила положительное заключение госэкспертизы. Также уже выполнены работы по устройству свайного поля.
Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам контролировать сроки и качество строительства.
Зарю пичкают переселенцами,сиротами. Интересно,почему ветеранам ВОВ дают сертификаты на приобретение жилья,а сиротам готовое жильё,а не сертификат с правом выбора места жительства?!