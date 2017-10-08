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Общество | К марту 2019 года в Заре построят три дома для детей-сирот

08.10.2017|11:49
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В воскресенье, 8 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил строительную площадку в Заре, где будут возведены три многоквартирных дома на 150 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подрядной организацией выступает МУП «Пензагорстройзаказчик». Все три объекта должны быть сданы в марте 2019 года.

«В рамках контракта предусмотрен комплекс работ по возведению трех многоквартирных домов, в том числе инженерные изыскания и разработка проектной документации», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Документация уже разработана и получила положительное заключение госэкспертизы. Также уже выполнены работы по устройству свайного поля.

Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам контролировать сроки и качество строительства.

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Гость|08.10.2017 12:20|

Зарю пичкают переселенцами,сиротами. Интересно,почему ветеранам ВОВ дают сертификаты на приобретение жилья,а сиротам готовое жильё,а не сертификат с правом выбора места жительства?!

Гость|08.10.2017 12:25|

А когда Зарю переименуют в мкр №13

Гость|08.10.2017 12:30|

Пусть строят ... когда город растёт это хорошо. все бараки нужно сносить конечно в центре.

Гость|08.10.2017 13:08|

Гость писал(a):

Гость|08.10.2017 12:30|

Пусть строят ... когда город растёт это хорошо. все бараки нужно сносить конечно в центре.

И строить новые за городом.

Больше новых и светлых бараков!

Гость|08.10.2017 13:22|

Фото зачётное. Прямо на земле кладут блоки и сверху громоздят пять этажей дома. Эти бараки не простоят столько, сколько "коммунистические". Через год-другой дома начнут давать просадку и рушиться. Такое оно - социальное жильё.

Гость|08.10.2017 13:30|

А чо хохлов туда не переселили?

Имя: Гость
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