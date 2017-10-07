07.10.2017 | 11:41

Жительница Пензы обратилась в суд с просьбой расторгнуть кредитный договор с банком. Женщина пояснила, что при его заключении ей, как заемщику, не сообщили о полной сумме, которую предстоит выплатить, не указали проценты кредита и полную сумму комиссий за открытие и ведение ссудного счета.

Пензячка также указала, что не имела возможности внести изменения в документ, потому что он являлся типовыми, а условия заранее были определены банком в стандартных формах.

Несмотря на это, требования истицы были оставлены без удовлетворения.

«Суд не усмотрел оснований для расторжения кредитного договора и указал, что он был заключен по волеизъявлению обеих сторон, стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора, в связи с чем каждая сторона приняла на себя риск по исполнению договора займа», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Кроме того, женщине разъяснили, что типовые формы являются всего лишь формами условий будущих договоров, которые могут быть изменены банком и клиентом при фактическом заключении соглашения.