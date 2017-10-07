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Общество | Суд отказал невнимательной пензячке в расторжении кредитного договора

07.10.2017|11:41
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Жительница Пензы обратилась в суд с просьбой расторгнуть кредитный договор с банком. Женщина пояснила, что при его заключении ей, как заемщику, не сообщили о полной сумме, которую предстоит выплатить, не указали проценты кредита и полную сумму комиссий за открытие и ведение ссудного счета.

Пензячка также указала, что не имела возможности внести изменения в документ, потому что он являлся типовыми, а условия заранее были определены банком в стандартных формах.

Несмотря на это, требования истицы были оставлены без удовлетворения.

«Суд не усмотрел оснований для расторжения кредитного договора и указал, что он был заключен по волеизъявлению обеих сторон, стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора, в связи с чем каждая сторона приняла на себя риск по исполнению договора займа», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Кроме того, женщине разъяснили, что типовые формы являются всего лишь формами условий будущих договоров, которые могут быть изменены банком и клиентом при фактическом заключении соглашения.

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Гость|07.10.2017 12:01|

Суды на службе у дьяволов(банки). Чтож тут удивительного что наши суды конкретно СЛУЖАТ ДЕНЬГАМ и ВЛАСТИ.

Гость|07.10.2017 12:04|

А вы что, думали что в эгалитарный раёк попали? Быдло должно платить всегда

Гость|07.10.2017 12:20|

Люди!Не пожалейте 30 минут своего времени!При оформлении кредита прочитайте ВЕСЬ договор,а особенно где написано мелким шрифтом.И таких ситуаций можно будет избежать!

Гость|07.10.2017 12:22|

просто хитромудрая, не хочет платить и ищет всяки лазейки.. обычно в договоре все есть и график платежей и далеко не мелким шрифтом...кредит это как в штаны зимой поссать, сначала тепло)

Гость|07.10.2017 12:34|

Хочешь создать видимость, что живёшь лучше соседей, друзей и знакомых, - придётся платить..)) Иди в кредитную кабалу, за то можно пальцы веером распустить..))

Гость|07.10.2017 12:35|

Гость писал(a):

просто хитромудрая, не хочет платить и ищет всяки лазейки.. обычно
Не пройдет и года, как ты, умник, попадешься не раз таким же мошенникам.

Гость|07.10.2017 12:47|

Гость писал(a):

Люди!Не пожалейте 30 минут своего времени!При оформлении кредита прочитайте ВЕСЬ договор,а особенно где написано мелким шрифтом.И таких ситуаций можно будет избежать!
Не забудьте лупу купить! Ведь для того и придумано

Гость|07.10.2017 12:57|

не пора ли органам задуматся как работают суды,проверить судей,проверить их решения,жалобы граждан,и дать провавую оценку,есть ли им доверие,и как судят,я сам сужусь с банком который некачественные услуги оказал,но доверие суду в пензе оценка 1,справедливости пока не добились,разочарован действиями судей.но скоро будет реорганизация их системы надеямся что те судья на кого были жалобы будут сокращены и уволены.должны быть судья честные и чтить закон.

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