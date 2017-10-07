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Общество | Сотрудники ГИБДД за день выявили 138 пешеходов-нарушителей

07.10.2017|13:27
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В пятницу, 6 октября, сотрудники пензенской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Пешеход» с целью пропаганды безопасного движения и соблюдения ПДД.

Особое внимание уделялось предупреждению нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов. В итоге за время проведения акции было зафиксировано 138 нарушений.

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям - не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам - при переходе дороги удостовериться, что их пропускают», - обратились к пензенцам сотрудники регионального УГИБДД.

6 октября на дорогах Пензенской области в ДТП пострадали сразу семь пешеходов.

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