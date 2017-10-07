07.10.2017 | 16:54

Велосипедисты и пешеходы заняли проезжую часть на улице Лермонтова. Участок от Маршала Крылова до Красной был перекрыт для автомобильного транспорта: там работали электрики. Они меняли и выравнивали световые опоры. Было видно и без специального оборудования, что столбы стоят криво.

Если вдоль парка конструкции лишь поправляли, то ближе к пересечению улиц Лермонтова и Красной меняли на новые. Девятиметровые столбы выдергивали, как больной зуб.

«В них были трещины, а мы заменим на усиленные, чтобы ближайшие лет пять-семь не касаться», - пояснил один из электриков.

В первый день позаботились о стройности столбов. В воскресенье будут восстанавливать линию и опиливать деревья, нависшие над проводами.