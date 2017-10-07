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Общество | На улице Лермонтова выровняли световые опоры

07.10.2017|16:54
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Велосипедисты и пешеходы заняли проезжую часть на улице Лермонтова. Участок от Маршала Крылова до Красной был перекрыт для автомобильного транспорта: там работали электрики. Они меняли и выравнивали световые опоры. Было видно и без специального оборудования, что столбы стоят криво.

Если вдоль парка конструкции лишь поправляли, то ближе к пересечению улиц Лермонтова и Красной меняли на новые. Девятиметровые столбы выдергивали, как больной зуб.

«В них были трещины, а мы заменим на усиленные, чтобы ближайшие лет пять-семь не касаться», - пояснил один из электриков.

В первый день позаботились о стройности столбов. В воскресенье будут восстанавливать линию и опиливать деревья, нависшие над проводами.

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Гость|07.10.2017 20:01|

такие опоры ставят только в деревнях...

Гость|07.10.2017 20:03|

Гость писал(a):

такие опоры ставят только в деревнях...
Посмотрите на герб Пензы. Мы и есть деревня.

Гость|07.10.2017 20:13|

Почему городские чиновники и депутаты так много уделяют исторической части Пензы? остальная часть Пензы и проблемы там это не Пенза?Чиновникам и депутатам нужна только историческая часть Пензы и восстановить её как было до революции.Я давно наблюдаю за их работой и работа их и выезды на места в основном всё в исторической части Пензы,гпз и терновка.Всё другой Пензы для начальников города и области не существует.Господа!я понимаю сердце Пензы это центр,но есть и новая Пенза-она расширяется и там есть проблемы.

Гость|07.10.2017 20:17|

Гость писал(a):

есть и новая Пенза-она расширяется и там есть проблемы.
Заря что ли? Где у нас "новая" Пенза?

Гость|07.10.2017 20:18|

Как красиво пострижены и ухожены деревья,вот бы в заводском районе так.

Гость|07.10.2017 20:20|

Гость писал(a):

Заря что ли? Где у нас "новая" Пенза?
Новая Пенза-это застройки после революции.

Гость|07.10.2017 20:23|

Гость писал(a):

Новая Пенза-это застройки после революции.
Так это уже старая Пенза. Выработанный материал. Дальнейшее расширение лишь задушит город.

Гость|07.10.2017 20:26|

ОПОРЫ ВЫРОВЛЯЛИ , А ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСЕ ЛЕТО И СЕЙЧАС НЕТ.

Гость|07.10.2017 20:32|

penzainform.ru писал(a):

а мы заменим на усиленные, чтобы ближайшие лет пять-семь не касаться
Ахаха, а старые 40 лет простояли

Гость|07.10.2017 20:39|

Гость писал(a):

Так это уже старая Пенза. Выработанный материал. Дальнейшее расширение лишь задушит город.
Пенза то это старая только внимание к ней ноль,а вся работа кипит в районе исторической части Пензы.

Гость|07.10.2017 20:44|

Гость писал(a):

такие опоры ставят только в деревнях...

Посмотрите на герб Пензы. Мы и есть деревня.

И не только опоры у нас гнусные - посмотрите на эти игрушечные заборчики по всему городу, а новые светофоры?! Они уже перегорели,а где-то до сих пор не работают. Спрашивается - чем были так плохи стары надёжные светофоры,которые хорошо работали и для чего ставить фонарный столб сроком службы на 5-7 лет,когда старые простояли десятилетия?!!

Гость|07.10.2017 20:48|

Гость писал(a):

Спрашивается - чем были так плохи стары надёжные светофоры,которые хорошо работали
Электричество кушали по версии продвиженцев LED-светофоров.

Гость|07.10.2017 20:51|

для того , чтобы для избранных первых лиц отмыть и принести. а так просто зачем туда идти?

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