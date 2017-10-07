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Общество | Из-за нового порыва на ул. Ухтомского без отопления остается 21 дом

07.10.2017|10:32
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В субботу, 7 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание с представителями ресурсоснабжающих компаний по пуску тепла.

По состоянию на утро 7-го числа все соцобъекты подключены к теплу: детские сады, школы, учреждения здравоохранения и спорта.

Также завершен ремонт сетей на улице Чкалова, так что во всех домах, наличие отопления в которых зависело от данного участка, батареи стали теплыми.

«В связи с новым порывом на Ухтомского, который возник при пуске тепла, без отопления на сегодняшний день остается 21 дом», - сообщил начальник городского управления ГОЧС Алексей Михайлов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Виктор Кувайцев поручил подключить к работам по устранению этой утечки специалистов МКП «Теплоснабжение» г. Пензы, чтобы порыв был ликвидирован оперативно.

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Гость|07.10.2017 10:48|

Не порыв, а ПРОРЫВ. Порыв ветра,но не труб. Стыдоба, видно всё обучение происходило в коридорах и за огромную плату.

Гость|07.10.2017 10:53|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

КТО БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ РАБОТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БРИГАД.ОПЯТЬ СПРЯЧЕТЕ В ТАРИФАХ???НАРОД ЗА ЭТИ РЕМОНТЫ УЖЕ ПЛАТИЛ,А ВЫ ВОРОВАЛИ.ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ ПЛАТИТЬ???

Гость|07.10.2017 11:01|

Там трубы у теплопункта в воздухе висят без изоляции который год.

Гость|07.10.2017 11:06|

Когда будет отопление по Чаадаева?

Гость|07.10.2017 11:11|

Гость писал(a):

Не порыв, а ПРОРЫВ
Да ладно тебе, они это слово прошлой зимой узнали, когда ТЭЦ хлопнула. Теперь и вставляют при случае. Это как полюбившееся многим "дорожная карта".

Гость|07.10.2017 11:18|

Надо вернуть в УК РФ статью Саботаж/Вредительство.

Гость|07.10.2017 11:22|

7 Ноября, день ПОРЫВОВ?

Гость|07.10.2017 11:24|

Теперь дебилы поймут, что такое гидроудар, и каковы последствия. РВАТЬ БУДЕТ ВСЮ ЗИМУ.

Гость|07.10.2017 11:25|

А на Чкалова нет отопления,до сих пор

Гость|07.10.2017 11:28|

Гость писал(a):

А на Чкалова нет отопления,до сих пор
Церкви рядом,молитесь.

Гость|07.10.2017 11:32|

Дайте уже отопления по Чаадаева, детишки мёрзнут!

Гость|07.10.2017 11:34|

За год деформированные гидроударом трубы подгнили и ждут своей очереди. Новый Год вам не понравится. Интересы горожан защитить некому, купленные депутаты и чиновники будут изображать видимость работ. ПЕНЗЯКИ вы ТЕРПИЛЫ от рождения.

Гость|07.10.2017 11:34|

Что будем молиться и отопление появится??

Гость|07.10.2017 11:36|

Гость писал(a):

ПЕНЗЯКИ вы ТЕРПИЛЫ от рождения.
Гость писал(a):
ПЕНЗЯКИ вы ТЕРПИЛЫ от рождения.
Берите инструмент для уборки дерьма и идите в областную администрацию.

Имя: Гость
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