07.10.2017 | 10:32

В субботу, 7 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание с представителями ресурсоснабжающих компаний по пуску тепла.

По состоянию на утро 7-го числа все соцобъекты подключены к теплу: детские сады, школы, учреждения здравоохранения и спорта.

Также завершен ремонт сетей на улице Чкалова, так что во всех домах, наличие отопления в которых зависело от данного участка, батареи стали теплыми.

«В связи с новым порывом на Ухтомского, который возник при пуске тепла, без отопления на сегодняшний день остается 21 дом», - сообщил начальник городского управления ГОЧС Алексей Михайлов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Виктор Кувайцев поручил подключить к работам по устранению этой утечки специалистов МКП «Теплоснабжение» г. Пензы, чтобы порыв был ликвидирован оперативно.