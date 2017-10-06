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Общество | Зареченцам предложили спасти деревья и сдать макулатуру

06.10.2017|16:37
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В Заречном стартовала традиционная акция по сбору макулатуры «Бумажный БУМ», участником которой может стать любой желающий.

«Мероприятие включает в себя сбор, взвешивание и централизованный вывоз макулатуры с территории учреждения департамента образования специализированной организацией», - сообщил специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.

Денежные средства за сданные журналы, газеты и прочее выдаются на месте и распределяются по усмотрению учреждений.

Акция продлится до конца октября. После подведут итоги и подсчитают, какое количество деревьев участникам удалось сохранить совместными усилиями.

«В первый день акции было сдано 2 559 кг макулатуры», - уточнил Владимир Кшуманев.

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