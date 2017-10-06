06.10.2017 | 13:33

В Пензенской области клещи сохраняют свою активность. По состоянию на четверг, 5 октября, с начала сезона за помощью после их укусов в медучреждения обратились 1 979 пострадавших, среди которых 620 - дети до 14 лет.

Неделю назад эти показатели составляли 1 820 и 584 соответственно. Таким образом, за семь дней количество обратившихся к медикам выросло на 159 человек.

За неделю в лаборатории специалисты исследовали 73 клеща, в 9 обнаружены возбудители иксодового боррелиоза. Всего был изучен 921 клещ, 88 оказались заражены.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, новых случаев боррелиоза у людей зафиксировано не было. С января по август им переболели 25 жителей региона.