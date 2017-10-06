06.10.2017 | 09:33

В Пензе к устранению порывов на теплосетях будут привлечены дополнительные бригады. Такое распоряжение сделал глава администрации города Виктор Кувайцев на штабе по пуску тепла в четверг, 5 октября.

И. о. технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов сообщил, что 6 октября завершатся работы на улицах Чкалова и Пушкина, где велся капитальный ремонт тепломагистрали.

Однако, по его словам, ситуация с порывами на теплосетях до сих пор остается проблемной. Речь шла об объектах на улицах Красной, Ухтомского, Пионерской, Леонова, Чаадаева. Из-за утечек в части многоквартирных домов и объектов соцкультбыта по-прежнему нет тепла.

Объясняя причины затянувшихся работ на отдельных участках, Дмитрий Шелехов сослался на то, что компании, помимо своих объектов, приходится заниматься бесхозяйными сетями.

«На некоторых разрытиях справа и слева - ваша труба, а в середине, получается, нет. Как такое возможно? Понятно, что в результате многочисленных трансформаций и переименований организации, юридических оснований признать участки сетей вашими не осталось. Платите тогда муниципалитету за транзит ресурса», - высказался начальник Управления ХКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

Когда Дмитрий Шелехов заявил о нехватке трудовых резервов, Виктор Кувайцев поручил привлечь дополнительные рабочие бригады других ресурсоснабжающих компаний для ликвидации текущих аварий на сетях Мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

«Мы не можем позволить жителям оставаться без тепла. Не нужно пустых обещаний, не справляетесь - просите о помощи. Работать нужно плотно, в круглосуточном режиме», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе администрации, заммэра Юрий Ильин, в свою очередь, предупредил, что уже подготовлены письма, которые будут направлены в контролирующие органы, если подрядчик не сработает в последний день пуска тепла, 6 октября.