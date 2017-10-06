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Общество | В Пензе каждый год будут ремонтировать по одному мосту

06.10.2017|11:33
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Саратовская компания, принимавшая участие в проектировании Бауманского моста, предложила Пензе свои услуги в деле приведения в порядок других мостовых сооружений. Встреча главы администрации города Виктора Кувайцева и директора организации состоялась в пятницу, 6 октября.

«Понимая назревшую необходимость, совместно с губернатором приняли решение последовательно, не дожидаясь аварийных ситуаций, заниматься ремонтом мостовых сооружений. Учитывая большой объем средств, а также ситуацию с пропускной способностью, планируем в год выводить в ремонт по одному объекту», - заявил Виктор Кувайцев.

Сейчас завершается реконструкция Свердловского моста. После этого начнутся работы на Бакунинском.

Как сообщили в пресс-службе администрации, на встрече стороны договорились, что саратовская компания в качестве эксперта оценит состояние мостов в Пензе. Это необходимо для определения очередности их ремонта.

В конце 2016 года министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев заявлял, что на ремонт Бакунинского моста понадобится не меньше миллиарда рублей.

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Гость|06.10.2017 11:46|

Расширить и углубить железнодоржный тоннель главное чтобы не забыли.

Гость|06.10.2017 11:49|

Гость писал(a):

Расширить и углубить железнодоржный тоннель
Ага, чтобы там вода по полметра стояла.

Гость|06.10.2017 11:53|

По метр 50

Гость|06.10.2017 12:06|

Бакунинский вроде недавно капитально ремонтировали. Пусть Гришаев подтвердит.

Гость|06.10.2017 12:11|

Ремонт Свердловского моста обошелся в 430 миллионов (разобрать старый и полностью сделать новый), на ремонт Бакунинского уже заявили 1 миллиард...И это без реконструкции железнодорожных путей (туннелей под мостом), без которых вся реконструкция- это чистое отмывание денег. Четкая геометрическая прогрессия по распилу бюджета. А не проще построить совершенно новый мост между Барковкой и Спутником на месте дряхлого понтонного? Ничего разбирать и вывозить не надо, следовательно себестоимость будет в районе 250 млн. на все под ключ

Гость|06.10.2017 12:19|

Когда в городе сделают полноценную окружную дорогу? Сколько можно ездить из Терновки на ГПЗ, в Арбеково, Чаадаева, Заречный и другие районы города через перегруженный центр? Сейчас закроют на ремонт Бакунинский мост на год, и целый год весь центр будет в вечной пробке. А ума построить новый мост через Суру в районе Спутника и разгрузить центр ума не хватает? Дёшево, быстро и практично!

Гость|06.10.2017 12:28|

какая компания вообще неизвестно

Гость|06.10.2017 12:31|

Ох и попилят!..

Гость|06.10.2017 12:34|

Во дают. На ремонт!!!! Мил----лиард им подавай! Наверное ремонт моста выполнят 1000 чел с зарплатой по миллиону рублей.

Имя: Гость
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