06.10.2017 | 11:33

Саратовская компания, принимавшая участие в проектировании Бауманского моста, предложила Пензе свои услуги в деле приведения в порядок других мостовых сооружений. Встреча главы администрации города Виктора Кувайцева и директора организации состоялась в пятницу, 6 октября.

«Понимая назревшую необходимость, совместно с губернатором приняли решение последовательно, не дожидаясь аварийных ситуаций, заниматься ремонтом мостовых сооружений. Учитывая большой объем средств, а также ситуацию с пропускной способностью, планируем в год выводить в ремонт по одному объекту», - заявил Виктор Кувайцев.

Сейчас завершается реконструкция Свердловского моста. После этого начнутся работы на Бакунинском.

Как сообщили в пресс-службе администрации, на встрече стороны договорились, что саратовская компания в качестве эксперта оценит состояние мостов в Пензе. Это необходимо для определения очередности их ремонта.

В конце 2016 года министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев заявлял, что на ремонт Бакунинского моста понадобится не меньше миллиарда рублей.