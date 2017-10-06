Саратовская компания, принимавшая участие в проектировании Бауманского моста, предложила Пензе свои услуги в деле приведения в порядок других мостовых сооружений. Встреча главы администрации города Виктора Кувайцева и директора организации состоялась в пятницу, 6 октября.
«Понимая назревшую необходимость, совместно с губернатором приняли решение последовательно, не дожидаясь аварийных ситуаций, заниматься ремонтом мостовых сооружений. Учитывая большой объем средств, а также ситуацию с пропускной способностью, планируем в год выводить в ремонт по одному объекту», - заявил Виктор Кувайцев.
Сейчас завершается реконструкция Свердловского моста. После этого начнутся работы на Бакунинском.
Как сообщили в пресс-службе администрации, на встрече стороны договорились, что саратовская компания в качестве эксперта оценит состояние мостов в Пензе. Это необходимо для определения очередности их ремонта.
В конце 2016 года министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев заявлял, что на ремонт Бакунинского моста понадобится не меньше миллиарда рублей.
Расширить и углубить железнодоржный тоннель главное чтобы не забыли.