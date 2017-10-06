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Общество | В Пензе без отопления остаются жители 167 многоквартирных домов

06.10.2017|09:09
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В Пензе в многоквартирные дома продолжает поступать тепло. По состоянию на 18:00 5 октября ресурс подключен в 2 865 МКД из 3 032, что составляет 94% всего жилого фонда города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, батареи стали горячими в 120 объектах здравоохранения из 128 (94%), 16 объектах комитета физкультуры из 17 (94%), 52 объектах управления культуры из 59 (88%).

Объекты образования обеспечены теплом на 96,4% (217 зданий из 225), учреждения, подведомственные социальному управлению, - на 71 % (15 из 21), учреждения министерства труда и социального развития - на 83% (5 из 6), министерства спорта - на 100% (13 из 13), министерства образования - на 78% (18 из 23).

Вечером 3 октября тепло пришло в 2 685 многоквартирных домов Пензы, что составляло 89% всего жилого фонда города.

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Гость|06.10.2017 09:37|

Кулакова 1 без горячей воды. Отопление тоже отсутствует но это не критично.

Гость|06.10.2017 09:40|

Паниковать можно после 15 октября.А сейчас те.кому"посчастливилось"с преждевременным отоплением отапливают улицу.За свои деньги!Вот воды горячей нет-это другое дело,настоящее издевательство!!!

Гость|06.10.2017 09:43|

Вот нахрена ваши проценты людям, которые замерзают!

Вон,в отставку,за неподготовеу к отопительному сезону!

Снимите галстуки и в канаву работягам помогать!

Гость|06.10.2017 09:44|

Господа, пишите жалобы на сайт "Правительство РФ". Это хоть что-то....

Гость|06.10.2017 09:45|

Е почему нельзя в галстуках?По технике безопасности?

Гость|06.10.2017 09:48|

МЫ ЕДИНЫ!!!

Гость|06.10.2017 09:50|

Где Лидин , где его депутаты "избранные"???

Гость|06.10.2017 09:59|

Гость писал(a):

Город замерзает
Маразм. Я лично благодарен что отопления так и нет. На улице нормально. В квартире тепло.

Имя: Гость
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