06.10.2017 | 09:09

В Пензе в многоквартирные дома продолжает поступать тепло. По состоянию на 18:00 5 октября ресурс подключен в 2 865 МКД из 3 032, что составляет 94% всего жилого фонда города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, батареи стали горячими в 120 объектах здравоохранения из 128 (94%), 16 объектах комитета физкультуры из 17 (94%), 52 объектах управления культуры из 59 (88%).

Объекты образования обеспечены теплом на 96,4% (217 зданий из 225), учреждения, подведомственные социальному управлению, - на 71 % (15 из 21), учреждения министерства труда и социального развития - на 83% (5 из 6), министерства спорта - на 100% (13 из 13), министерства образования - на 78% (18 из 23).

Вечером 3 октября тепло пришло в 2 685 многоквартирных домов Пензы, что составляло 89% всего жилого фонда города.