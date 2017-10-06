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Общество | В Каменском районе состоялись соревнования по ловле окуня

06.10.2017|15:33
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Не все ладилось у участников соревнований по ловле окуня с берега: погода мешала полноценно отдохнуть на лоне природы за любимым делом. Однако многие из них приехали на Калининской пруд в Каменский район не столько за победой и трофеями, сколько за удовольствием от процесса.

«За разговорами, за байками - ловим!» - отметил участник соревнований Евгений Климов.

Предмет интереса рыбаков - исключительно окунь. Только он идет в зачет участникам состязаний.

«Можно использовать любые снасти для ловли хищника за исключением мормышки, зимних снастей и живых насадок», - уточнил судья соревнований Дмитрий Тарасов.

В следующий раз желающих посоревноваться пригласят на зимнюю рыбалку, как только лед достигнет безопасной толщины.

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