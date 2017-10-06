06.10.2017 | 13:35

В Бессоновском районе прокуратура выявила нарушение законодательства о потребительском кредите в деятельности ООО МФО «Займы для Вас».

Как оказалось, фирма предоставляла заемы, хотя не имела статуса микрофинансовой организации.

В итоге в отношении генерального директора возбудили дело об административном правонарушении.

«Постановлением мирового судьи г. Заречного на него наложен штраф в размере 20 000 рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящее время деятельность «Займов для Вас» прекращена.