В Бессоновском районе прокуратура выявила нарушение законодательства о потребительском кредите в деятельности ООО МФО «Займы для Вас».
Как оказалось, фирма предоставляла заемы, хотя не имела статуса микрофинансовой организации.
В итоге в отношении генерального директора возбудили дело об административном правонарушении.
«Постановлением мирового судьи г. Заречного на него наложен штраф в размере 20 000 рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В настоящее время деятельность «Займов для Вас» прекращена.
penzainform.ru писал(a):круто, теперь я никому не должен, пойду водки найду)