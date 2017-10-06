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Общество | В Бессоновском районе закрыли выдававшую кредиты фирму

06.10.2017|13:35
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В Бессоновском районе прокуратура выявила нарушение законодательства о потребительском кредите в деятельности ООО МФО «Займы для Вас».

Как оказалось, фирма предоставляла заемы, хотя не имела статуса микрофинансовой организации.

В итоге в отношении генерального директора возбудили дело об административном правонарушении.

«Постановлением мирового судьи г. Заречного на него наложен штраф в размере 20 000 рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящее время деятельность «Займов для Вас» прекращена.

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Гость|06.10.2017 13:45|

penzainform.ru писал(a):

В настоящее время деятельность «Займов для Вас» прекращена.
круто, теперь я никому не должен, пойду водки найду)

Имя: Гость
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