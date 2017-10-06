06.10.2017 | 16:59

В Пензе ООО «Спецхиммаш» оштрафовали за нарушение требований санитарного законодательства. Соответствующее постановление вынес Первомайский районный суд.

Предприятие осуществляет сборочно-сварочные работы по изготовлению емкостного, теплообменного оборудования, строительных металлических конструкций. «В результате в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества: железа оксид, марганца оксид, кремния оксид, фтористый водород, азота оксид, углерода оксид», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В июле в отношении ООО «Спецхиммаш» было проведено административное расследование. Выяснилось, что там отсутствует проектная документация с нормативами предельно допустимых выбросов от цеха, который располагается на улице Свердлова, 2.

Также у ООО «Спецхиммаш» не было санитарно-эпидемиологической экспертизы по проекту предельно допустимых выбросов для установления соответствия их санитарным правилам.

Первомайский районный суд за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к атмосферному воздуху в городских поселениях оштрафовал предприятие на 10 000 рублей.