06.10.2017 | 12:23

В пятницу, 6 октября, на совещании в городской администрации озвучили итоги финансовой проверки СМУП «Пензалифт».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, дебиторская задолженность предприятия достигла почти 100 млн рублей. Сумма складывалась с начала года из-за неоплаты потребителями услуг.

По мнению начальника финансового управления Ольги Завьялкиной, работа по взысканию долгов ведется недостаточная. Руководитель правового управления Всеволод Пилипенко счел, что, если активизировать деятельность в этом направлении, в достаточно короткие сроки можно взыскать с должников не менее 40-50 млн рублей.

В итоге глава администрации Пензы поручил своему заместителю Андрею Шевченко взять ситуацию под особый контроль и отслеживать исполнение мероприятий по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Пензалифт».