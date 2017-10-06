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Общество | С начала года горожане задолжали СМУП «Пензалифт» почти 100 млн рублей

06.10.2017|12:23
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В пятницу, 6 октября, на совещании в городской администрации озвучили итоги финансовой проверки СМУП «Пензалифт».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, дебиторская задолженность предприятия достигла почти 100 млн рублей. Сумма складывалась с начала года из-за неоплаты потребителями услуг.

По мнению начальника финансового управления Ольги Завьялкиной, работа по взысканию долгов ведется недостаточная. Руководитель правового управления Всеволод Пилипенко счел, что, если активизировать деятельность в этом направлении, в достаточно короткие сроки можно взыскать с должников не менее 40-50 млн рублей.

В итоге глава администрации Пензы поручил своему заместителю Андрею Шевченко взять ситуацию под особый контроль и отслеживать исполнение мероприятий по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Пензалифт».

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Гость|06.10.2017 12:37|

Воробьев верни деньги МУП ППП.

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