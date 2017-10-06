06.10.2017 | 10:35

Пензенский областной суд признал законным административное наказание, назначенное руководителю жилищно-коммунального хозяйства в Каменке.

Во время плановой проверки МУП «Каменское ЖКХ» были выявлены нарушения требований норм бесплатной выдачи сертифицированных спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты сотрудникам.

В частности, четверо водителей, перевозивших бытовые отходы, машинист автогрейдера и трое рабочих полигона не получали жилеты, зимние костюмы и теплую обувь.

За это административное правонарушение директор организации был оштрафован на 20 000рублей в соответствии с постановлением главного государственного инспектора труда в Пензенской области.

Однако руководитель не согласился с решением и подал жалобы сначала в Каменский городской, а потом в Пензенский областной суды. Он требовал снизить размер штрафа или освободить его от наказания вовсе, так как сразу после проверки выдал всем работникам средства индивидуальной защиты.

«Суды двух инстанций, рассмотрев жалобы, не нашли оснований для их удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.