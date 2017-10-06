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Общество | Пензячки стали четвертыми на открытом первенстве города по баскетболу

06.10.2017|18:05
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Команды из Москвы, Самары, Оренбурга, Дзержинска и ряда других городов России стали участниками открытого первенства Пензы по баскетболу, посвященного памяти заслуженного тренера СССР Зиновия Швама. Такой турнир проводится в Пензе уже восьмой год подряд. Борьбу за медали ведут юноши и девушки 2002-2003 года рождения.

«Это игровая практика, тренеры просматривают игроков, ставят им задачи. Также смотрят ребят для предстоящих чемпионатов России, которые стартуют уже в конце октября - начале ноября», - пояснил директор ДЮСШ № 1 Александр Калмаков.

В числе фаворитов были столичные и оренбургские баскетболисты, однако и другие участники состязаний просто так сдаваться не собирались.

В итоге у девушек чемпионский титул завоевали столичные спортсменки, на втором месте - баскетболистки из Дзержинска, на третьем - оренбургская команда. Представительницы Пензы остановились в шаге от бронзы.

Следом в борьбу вступили юноши. Победитель и призеры в их группе определятся 8 октября.

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