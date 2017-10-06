06.10.2017 | 17:32

В первую пятницу октября отмечается, пожалуй, самый добрый и веселый праздник - Всемирный день улыбки.

Он появился в 1999 году благодаря американскому художнику Харви Бэллу. Именно он нарисовал смайл - веселую рожицу, получившую широкое распространение в Интернете. С ее помощью пользователи социальных сетей выражают свои эмоции, порой забывая о том, что реальная улыбка не сравнится с виртуальной.

Журналисты 11 канала поинтересовались, что заставляет пензенцев радоваться жизни.

«Сейчас уже, наверное, ничего - с высоты лет смотрю», - отметил угрюмый горожанин.

«Здоровье моих родителей», - заявила молодая пензячка.

«Если я покушала, то это уже хорошо», - добавила другая.

«Когда пенсию получаю», - рассказала пожилая женщина.

«Когда что-нибудь интересное в Интернете появится, можно поулыбаться», - поделился еще один прохожий.

Большинство пензенцев уверены, что самых невеселых людей можно встретить в общественном транспорте. Особенно это касается представителей старшего поколения. Груз проблем и забот сопровождает их и на работу, и по пути домой.

Кстати, ученые из университета Уэйна доказали, что улыбка действительно продлевает жизнь. Они исследовали фото бейсболистов, игравших в сезоне 1952 года. Как оказалось, счастливые на снимке спортсмены в среднем прожили на семь лет дольше грустных.