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Общество | Пензенцы рассказали, что помогает им радоваться жизни

06.10.2017|17:32
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В первую пятницу октября отмечается, пожалуй, самый добрый и веселый праздник - Всемирный день улыбки.

Он появился в 1999 году благодаря американскому художнику Харви Бэллу. Именно он нарисовал смайл - веселую рожицу, получившую широкое распространение в Интернете. С ее помощью пользователи социальных сетей выражают свои эмоции, порой забывая о том, что реальная улыбка не сравнится с виртуальной.

Журналисты 11 канала поинтересовались, что заставляет пензенцев радоваться жизни.

«Сейчас уже, наверное, ничего - с высоты лет смотрю», - отметил угрюмый горожанин.

«Здоровье моих родителей», - заявила молодая пензячка.

«Если я покушала, то это уже хорошо», - добавила другая.

«Когда пенсию получаю», - рассказала пожилая женщина.

«Когда что-нибудь интересное в Интернете появится, можно поулыбаться», - поделился еще один прохожий.

Большинство пензенцев уверены, что самых невеселых людей можно встретить в общественном транспорте. Особенно это касается представителей старшего поколения. Груз проблем и забот сопровождает их и на работу, и по пути домой.

Кстати, ученые из университета Уэйна доказали, что улыбка действительно продлевает жизнь. Они исследовали фото бейсболистов, игравших в сезоне 1952 года. Как оказалось, счастливые на снимке спортсмены в среднем прожили на семь лет дольше грустных.

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Гость|06.10.2017 19:25|

А я улыбаюсь, когда читаю Пензаинформ и.. и смторю Соловьёва и в новостях про наши победы в Сирии и на Украине! Ведь стабильность и уверенность в завтрашнем дне и нашем президенте - это же здорово! И пенсии проиндексируют, не понятно чего это старшее поколение хмурое.. Улыбайтесь! :-)

Гость|06.10.2017 19:57|

Гость писал(a):

Во такое правление Путина.
Автор, ну зачем это всё писать? И так все всё знают и понимают. Изменить то ничего нельзя всё равно, остаётся улыбаться и платить за всё подряд

Имя: Гость
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