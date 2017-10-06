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Общество | Губернатору не понравился темп работ в лесу на Западной Поляне в Пензе

06.10.2017|09:02
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Работы в лесном массиве между пединститутом и Домом офицеров нужно вести активнее. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, осмотрев указанный участок на Западной Поляне.

«Благоустройство лесного массива необходимо вести активнее, с тем чтобы закончить его в максимально сжатые сроки», - потребовал глава региона.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в районе телевышки очистили лес от старых деревьев и кустарников, выровняли поверхности, распланировали дорожки.

«Лес много лет был в запущенном состоянии: он зарос, был захламлен сухостоем и мусором, асфальтовое покрытие практически разрушилось, освещение отсутствовало. Эту территорию нельзя было назвать зоной отдыха горожан, хотя изначально у нее было именно такое предназначение. Мы нашли средства на облагораживание микрорайона. Людям должно здесь быть приятно, комфортно и безопасно», - отметил Иван Белозерцев.

1 октября лесопарковую зону на Западной Поляне посетил мэр Пензы Виктор Кувайцев. Там ставили световые опоры и обустраивали пешеходные дорожки: на второстепенных укладывают асфальтовое покрытие, а на центральной – плитку.

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Гость|06.10.2017 09:10|

начало отопительного сезона сорвано, куча дорог перерыта, зима на носу....

А тут тропинки не доделали - основная проблема области

Гость|06.10.2017 09:14|

Таджикстрой всегда так работает ...

Гость|06.10.2017 09:16|

Диву даюсь,как высокие чины области кружаться с совещаниями вокруг дорожек. Им серьёзными инвестициями в город и область нужно заниматься,а не дорожки в лесу курировать. Где новые заводы,цеха? Где Наращивание мощностей предприятий? Одни слова и планы на бумаге!!

Гость|06.10.2017 09:21|

ВО ДВОРЫ ПОСМОТРИТЕ! ВОТ ГДЕ ВСЕ ЗАРОСЛО! ДЕРЕВЬЯ СТАРЫЕ НАДО ОПИЛИВАТЬ!

Гость|06.10.2017 09:28|

penzainform.ru писал(a):

Людям должно здесь быть приятно, комфортно и безопасно
Близость мощнейшего излучателя электромагнитных волн (ТЕЛЕВЫШКИ) исключает комфортность и безопасность в данном месте.

Гость|06.10.2017 09:34|

Брусчатка...Бордюры...Готовность к зиме...

Гость|06.10.2017 09:37|

а где дом офицеров? там хлам.

Гость|06.10.2017 09:41|

Трут!!!!

Гость|06.10.2017 09:52|

Гость писал(a):

Близость мощнейшего излучателя электромагнитных волн (ТЕЛЕВЫШКИ) исключает комфортность и безопасность в данном месте.
Чушь. Телевышка излучает в стороны а не вниз.

Гость|06.10.2017 09:56|

Гость писал(a):

Близость мощнейшего излучателя электромагнитных волн (ТЕЛЕВЫШКИ) исключает комфортность и безопасность в данном месте.

Чушь. Телевышка излучает в стороны а не вниз.

Она обвешана новыми излучателями по всей своей длине (связь), так что можно оказаться именно на этой упомянутой стороне сидя на лавочке.

Имя: Гость
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