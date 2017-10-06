06.10.2017 | 09:02

Работы в лесном массиве между пединститутом и Домом офицеров нужно вести активнее. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, осмотрев указанный участок на Западной Поляне.

«Благоустройство лесного массива необходимо вести активнее, с тем чтобы закончить его в максимально сжатые сроки», - потребовал глава региона.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в районе телевышки очистили лес от старых деревьев и кустарников, выровняли поверхности, распланировали дорожки.

«Лес много лет был в запущенном состоянии: он зарос, был захламлен сухостоем и мусором, асфальтовое покрытие практически разрушилось, освещение отсутствовало. Эту территорию нельзя было назвать зоной отдыха горожан, хотя изначально у нее было именно такое предназначение. Мы нашли средства на облагораживание микрорайона. Людям должно здесь быть приятно, комфортно и безопасно», - отметил Иван Белозерцев.

1 октября лесопарковую зону на Западной Поляне посетил мэр Пензы Виктор Кувайцев. Там ставили световые опоры и обустраивали пешеходные дорожки: на второстепенных укладывают асфальтовое покрытие, а на центральной – плитку.