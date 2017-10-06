Товаропроизводителей Пензы и области вновь приглашают принять участие в сельскохозяйственной ярмарке на площади Ленина, которая пройдет 7 и 8 октября.
Первое подобное мероприятие в этом году состоялось в прошедшие выходные, 30 сентября и 1 октября. Жители и гости Пензы могли приобрести местные овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, рыбу, зерно.
Организованная на центральной площади ярмарка получила положительные отзывы горожан.
«В связи с этим принято решение повторно организовать расширенную сельскохозяйственную ярмарку товаров местных производителей», - сообщили в пресс-службы администрации Пензы.
За дополнительной информацией можно обращаться в мэрию (тел. 68-46-15) и региональное министерство сельского хозяйства (тел. 56-35-64).
penzainform.ru писал(a):фрукты? яблоки что ли? а зерно да как раз кстати))