06.10.2017 | 13:35

Товаропроизводителей Пензы и области вновь приглашают принять участие в сельскохозяйственной ярмарке на площади Ленина, которая пройдет 7 и 8 октября.

Первое подобное мероприятие в этом году состоялось в прошедшие выходные, 30 сентября и 1 октября. Жители и гости Пензы могли приобрести местные овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, рыбу, зерно.

Организованная на центральной площади ярмарка получила положительные отзывы горожан.

«В связи с этим принято решение повторно организовать расширенную сельскохозяйственную ярмарку товаров местных производителей», - сообщили в пресс-службы администрации Пензы.

За дополнительной информацией можно обращаться в мэрию (тел. 68-46-15) и региональное министерство сельского хозяйства (тел. 56-35-64).