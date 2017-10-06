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Общество | 7 и 8 октября на площади Ленина в Пензе вновь пройдет ярмарка

06.10.2017|13:35
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Товаропроизводителей Пензы и области вновь приглашают принять участие в сельскохозяйственной ярмарке на площади Ленина, которая пройдет 7 и 8 октября.

Первое подобное мероприятие в этом году состоялось в прошедшие выходные, 30 сентября и 1 октября. Жители и гости Пензы могли приобрести местные овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, рыбу, зерно.

Организованная на центральной площади ярмарка получила положительные отзывы горожан.

«В связи с этим принято решение повторно организовать расширенную сельскохозяйственную ярмарку товаров местных производителей», - сообщили в пресс-службы администрации Пензы.

За дополнительной информацией можно обращаться в мэрию (тел. 68-46-15) и региональное министерство сельского хозяйства (тел. 56-35-64).

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Гость|06.10.2017 14:33|

penzainform.ru писал(a):

Жители и гости Пензы могли приобрести местные фрукты, зерно.
фрукты? яблоки что ли? а зерно да как раз кстати))

Имя: Гость
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