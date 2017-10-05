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Общество | Жителю Сердобского района пришлось работать из-за долга 3-летнему сыну

05.10.2017|13:57
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26-летний житель Сердобского района, задолжавший своему сыну 215 тысяч рублей, официально трудоустроился, после того как ему пришлось по решению суда отработать 80 часов.

Мужчина длительное время не выделял деньги на содержание трехлетнего ребенка. «Мер к добровольной оплате должник не предпринимал, имущество отсутствовало, трудоустраиваться отказывался. Чтобы сподвигнуть его к оплате, судебный пристав составил административный протокол», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФССП.

Мировой суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ, после чего алиментщик решил трудоустроиться.

Приставы направили в бухгалтерию по месту работы должника постановление об обращении взыскания на зарплату.

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