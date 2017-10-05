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Общество | Замглавы администрации Пензенского района оштрафован на 2 000 рублей

05.10.2017|17:23
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Прокуратура выявила грубые нарушения требований земельного законодательства администрацией Пензенского района.

Было установлено, что не соблюдались сроки предоставления земельных участков без проведения торгов по заявлениям заинтересованных лиц. Членам садовых товариществ отказывали в бесплатном предоставлении земли в собственность.

Также оказалось, что администрация района при рассмотрении заявлений об утверждении схем расположения земельных участков использовала «двойные стандарты».

Обратившаяся с документами женщина получила категорический отказ, а подавшему заявление мужчине пообещали рассмотреть дело, если он предоставит дополнительные сведения.

Кроме того, вскрылись факты незаконных отказов в проведении аукционов по заявлениям заинтересованных лиц, выявились нарушения сроков проведения аукционов по предоставлению земельных участков в аренду, неисполнение обязанности по направлению участникам аукциона уведомлений.

«По всем указанным фактам главе администрации района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, один муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Помимо этого, в отношении первого заместителя главы администрации района Александра Левочкина возбуждено два дела за нарушение сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

«По результатам их рассмотрения мировым судом он оштрафован на общую сумму 2 000 рублей», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость|05.10.2017 17:52|

слишком серьезное наказание нельзя так

Гость|05.10.2017 17:53|

Гость писал(a):

слишком серьезное наказание нельзя так
Лучше бы уши надрали. ))))))))))))))))))))

Гость|05.10.2017 17:56|

Рассрочку ему надеюсь оформили?А то сумма неподъемная

Гость|05.10.2017 17:59|

Гость писал(a):

слишком серьезное наказание нельзя так
Это просто как пёрнуть .

Гость|05.10.2017 18:14|

penzainform.ru писал(a):

Прокуратура выявила грубые нарушения требований земельного законодательства администрацией Пензенского района.
Эх еще бы кто правильность межевания земельного участка в районе д. 55 по ул. Окружной с. Засечное проверил :) а то как-то весело захвачена часть автомобильной дороги, а забор и дом находится вне участка :)

Гость|05.10.2017 18:38|

Белинский район проверьте, 3 года не могу получить участок под строительство как многодетная мать

Гость|05.10.2017 18:38|

penzainform.ru писал(a):

Прокуратура выявила грубые нарушения требований земельного законодательства администрацией Пензенского района.
penzainform.ru писал(a):
По результатам их рассмотрения мировым судом он оштрафован на общую сумму 2 000 рублей»
Грубо и строго!

Гость|05.10.2017 18:43|

Жестоко,наш суд безжалостен

Гость|05.10.2017 19:41|

Молодцы , прокуратура , ещё бы навели порядок в городе .

Гость|05.10.2017 19:59|

А штото этой глупенкой с Коннозаводской не слышно

Гость|05.10.2017 20:51|

Левочкин более трёх лет рассматривает по заявлениям на зем.участки,сажать надо

Гость|05.10.2017 20:54|

Что то прокуратура района стала разбираться с земельными участками,а то более двух лет не разбиралась одни были отписки.Но все равно до конца дело не довела,это по Суслова,Оленевка

Гость|05.10.2017 21:08|

Он теперь нищим станет и по миру пойдёт? И не жаль человечка?

Гость|05.10.2017 23:30|

Звери!откуда у чиновника такая сумма на штраф? Креста на вас нет!

Гость|05.10.2017 23:46|

Его надо еще оштрафовать за ненадлежащее состояние автодороги до

с. Васильевка.

Имя: Гость
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